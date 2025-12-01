Фон дер Ляйен анонсировала новые санкции ЕС против режима Лукашенко 1 1.12.2025, 22:00

4,290

Урсула фон дер Ляйен

За гибридные атаки.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз готовит новые санкции против белорусского режима в ответ на гибридные атаки на границе с Литвой. Об этом она написала в соцсети X после телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ситуация чем дальше, тем больше ухудшается: все чаще в воздушное пространство Литвы залетают воздушные шары с контрабандой, запускаемые с территории Беларуси.

Она назвала это недопустимой гибридной атакой со стороны режима Лукашенко и заявила, что ЕС полностью поддерживает Литву и готовит новые меры в рамках санкционной политики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com