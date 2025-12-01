закрыть
Фон дер Ляйен анонсировала новые санкции ЕС против режима Лукашенко

1
  • 1.12.2025, 22:00
  • 4,290
Урсула фон дер Ляйен

За гибридные атаки.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз готовит новые санкции против белорусского режима в ответ на гибридные атаки на границе с Литвой. Об этом она написала в соцсети X после телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ситуация чем дальше, тем больше ухудшается: все чаще в воздушное пространство Литвы залетают воздушные шары с контрабандой, запускаемые с территории Беларуси.

Она назвала это недопустимой гибридной атакой со стороны режима Лукашенко и заявила, что ЕС полностью поддерживает Литву и готовит новые меры в рамках санкционной политики.

