Фон дер Ляйен анонсировала новые санкции ЕС против режима Лукашенко

Фон дер Ляйен анонсировала новые санкции ЕС против режима Лукашенко1
- 1.12.2025, 22:00
За гибридные атаки.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз готовит новые санкции против белорусского режима в ответ на гибридные атаки на границе с Литвой. Об этом она написала в соцсети X после телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, ситуация чем дальше, тем больше ухудшается: все чаще в воздушное пространство Литвы залетают воздушные шары с контрабандой, запускаемые с территории Беларуси.
Она назвала это недопустимой гибридной атакой со стороны режима Лукашенко и заявила, что ЕС полностью поддерживает Литву и готовит новые меры в рамках санкционной политики.