Левандовский – в топ-3 мирового рейтинга продаж футболок 1.12.2025, 22:17

Роберт Левандовски

Выше только Ямаль и Месси.

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль возглавил мировой рейтинг продаж футбольных джерси в 2025 году, обойдя Лионеля Месси.

По данным маркетингового исследования издания SPORF, юный Ямаль демонстрирует невероятную популярность: его футболка была продана в количестве 1 315 000 экземпляров, что позволило ему занять первое место. Лионель Месси, чью футболку купили 1 278 000 раз, расположился на второй строчке. Замыкают пятерку лучших Роберт Левандовски (1 110 000), Килиан Мбаппе (1 020 000) и Винисиус Жуниор (992 000).

Top 5 players with the most shirts sold in 2025.



1. Lamine Yamal.

2. Lionel Messi.

3. Lewandowski.

4. Kylian Mbappé

5. Vinicius. pic.twitter.com/CKMPcAYFu0 — TheScreenshotLad (@thescreenlad) November 27, 2025

