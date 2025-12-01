закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Левандовский – в топ-3 мирового рейтинга продаж футболок

  • 1.12.2025, 22:17
Левандовский – в топ-3 мирового рейтинга продаж футболок
Роберт Левандовски

Выше только Ямаль и Месси.

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль возглавил мировой рейтинг продаж футбольных джерси в 2025 году, обойдя Лионеля Месси.

По данным маркетингового исследования издания SPORF, юный Ямаль демонстрирует невероятную популярность: его футболка была продана в количестве 1 315 000 экземпляров, что позволило ему занять первое место. Лионель Месси, чью футболку купили 1 278 000 раз, расположился на второй строчке. Замыкают пятерку лучших Роберт Левандовски (1 110 000), Килиан Мбаппе (1 020 000) и Винисиус Жуниор (992 000).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип