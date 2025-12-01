Германия заключила историческую сделку с Аргентиной на поставку сжиженного газа 1.12.2025, 22:25

Берлин отказывается от российского газа.

Немецкая государственная энергетическая компания Securing Energy for Europe (SEFE), национализированная после начала полномасштабной войны России против Украины, подписала предварительное соглашение с аргентинской Southern Energy о поставках до двух миллионов тонн сжиженного природного газа (LNG) в год в течение восьми лет. Начало поставок запланировано на конец 2027 года — именно тогда вступит в силу запрет ЕС на любые операции с российским СПГ, что позволит разорвать старые контракты с «Газпромом», сообщает Bloomberg.

Сделка станет первым долгосрочным контрактом Аргентины на экспорт СПГ и поможет Германии окончательно отказаться от российского газа. Southern Energy — консорциум крупных игроков (Pan American Energy, YPF, Pampa Energia, Harbour Energy и Golar LNG) — запускает первый в истории Аргентины крупный проект по экспорту СПГ. Он предусматривает два плавучих терминала общей мощностью около шести миллионов тонн в год.

«Это важный шаг для диверсификации источников энергии и энергетической безопасности Европы», — отметили в SEFE. Германия активно ищет альтернативы российскому газу после 2022 года. Новая сделка с Аргентиной дополняет уже заключённые контракты с США, Катаром и Норвегией.

