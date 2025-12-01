Минобороны Украины сообщило о потерях российских оккупантов в 2025 году

Минобороны Украины сообщило о потерях российских оккупантов в 2025 году1
- 1.12.2025, 22:46
РФ теряет ежемесячно по три дивизии.
В 2025 году армия России ежемесячно теряет на войне против Украины такое количество личного состава, которое соответствует трем дивизиям. Об этом 1 декабря сообщило в Telegram Министерство обороны Украины.
«В ноябре наши воины «отминусовали» 31 190 оккупантов. С начала 2025 года армия РФ потеряла более 383 тыс. солдат. Условно это равно численности 32 дивизий, то есть около трех дивизий ежемесячно», - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в ноябре украинские военные поразили или уничтожили:
617 артиллерийских систем;
свыше 70 танков;
157 боевых бронированных машин;
свыше 2,4 тыс. единиц автотранспорта.