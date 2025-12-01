закрыть
Белорус пожаловался на большую зарплату

  • 1.12.2025, 22:52
Белорус пожаловался на большую зарплату

Как такое возможно?

В Могилеве произошел весьма нестандартный случай. Работник пожаловался в профсоюз на то, что ему неправильно начисляли зарплату.

Подробности приводит Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма.

Полтора года сотруднику платили больше положенного. Теперь с него требуют вернуть излишне выплаченные средства.

Для решения проблем юрист профсоюза предложила провести аудит кадровых документов. Процедура позволила бы выяснить, кто допустил ошибку – кадровик или бухгалтер.

Что интересно, работник, опасаясь возможных негативных последствий со стороны руководства, пока решил отказаться от этой проверки и предпочел попытаться урегулировать проблему самостоятельно.

В целом юрист отметила, что в такой ситуации право выбора остается за сотрудником.

«Если это не его вина, то удержать деньги без его письменного заявления – незаконно. Либо он добровольно соглашается на удержания из зарплаты, либо занимает позицию, что не виновен в ошибке и не обязан возвращать средства», – резюмировала эксперт.

