Белорус пожаловался на большую зарплату
- 1.12.2025, 22:52
Как такое возможно?
В Могилеве произошел весьма нестандартный случай. Работник пожаловался в профсоюз на то, что ему неправильно начисляли зарплату.
Подробности приводит Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма.
Полтора года сотруднику платили больше положенного. Теперь с него требуют вернуть излишне выплаченные средства.
Для решения проблем юрист профсоюза предложила провести аудит кадровых документов. Процедура позволила бы выяснить, кто допустил ошибку – кадровик или бухгалтер.
Что интересно, работник, опасаясь возможных негативных последствий со стороны руководства, пока решил отказаться от этой проверки и предпочел попытаться урегулировать проблему самостоятельно.
В целом юрист отметила, что в такой ситуации право выбора остается за сотрудником.
«Если это не его вина, то удержать деньги без его письменного заявления – незаконно. Либо он добровольно соглашается на удержания из зарплаты, либо занимает позицию, что не виновен в ошибке и не обязан возвращать средства», – резюмировала эксперт.