Белорусов ждет одна из самых красивых ночей года 1.12.2025, 23:09

Можно будет увидеть до 10 метеоров в час.

Конец года в Беларуси ознаменуется метеорным потоком Урсиды, пик которого придется в ночь с 21 на 22 декабря – первую ночь астрономической зимы после декабрьского солнцестояния. Урсиды относятся к небольшим потокам: обычно можно увидеть около 10 метеоров в час. Но длинные зимние ночи в Беларуси создают хорошие условия для наблюдений – особенно вдали от городских огней, пишет smartpress.by.

Большинство метеорных потоков связаны с кометами. Родительским телом Урсид является периодическая комета 8P/Туттля. Мы можем наблюдать их каждый раз, когда Земля проходит через след обломков, оставленных этой кометой. Комету 8P/Туттля в последний раз видели во внутренней части Солнечной системы в 2021 году, а в следующий раз она вернётся лишь в 2035-м.

Лучше всего смотреть на небо поздно ночью или ближе к рассвету, когда радиант потока, расположенный рядом с созвездием Малой Медведицы, поднимается выше над северным горизонтом. Несмотря на небольшое количество метеоров, Урсиды станут для любителей космоса хорошей возможностью завершить год под тихое сияние «падающих звезд».

В ночь с 13 на 14 декабря наступит пик метеорного потока Геминиды – самого яркого и активного потока года. При ясном небе можно увидеть до 150 метеоров в час, то есть почти по три “падающие звезды” каждую минуту.

Геминиды выделяются среди других потоков: они ежегодно появляются в середине декабря и превосходят по интенсивности даже Персеиды. Их особенность в том, что они возникли не из кометы, а из осколков астероида Фаэтон – огромного каменного объекта диаметром около 6 километров, оставляющего за собой след из частиц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com