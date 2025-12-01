Залужный намекнул на возвращение в Украину 1.12.2025, 23:16

2,638

Валерий Залужный

Экс-главком ВСУ является послом Украины в Великобритании.

Экс-главком ВСУ, действующий украинский посол в Великобритании Валерий Залужный сообщил о возвращении в Украину. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

В понедельник, 1 декабря, Залужный выложил фото со своей женой Еленой. «Дома лучше всего», — написал он в публикации.

На заднем плане фотографии виден кофейный аппарат с надписями на украинском языке, Залужные одеты в зимнюю одежду.

