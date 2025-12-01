закрыть
2 декабря 2025, вторник, 1:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Залужный намекнул на возвращение в Украину

  • 1.12.2025, 23:16
  • 2,638
Залужный намекнул на возвращение в Украину
Валерий Залужный

Экс-главком ВСУ является послом Украины в Великобритании.

Экс-главком ВСУ, действующий украинский посол в Великобритании Валерий Залужный сообщил о возвращении в Украину. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

В понедельник, 1 декабря, Залужный выложил фото со своей женой Еленой. «Дома лучше всего», — написал он в публикации.

На заднем плане фотографии виден кофейный аппарат с надписями на украинском языке, Залужные одеты в зимнюю одежду.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип