Залужный намекнул на возвращение в Украину
- 1.12.2025, 23:16
- 2,638
Экс-главком ВСУ является послом Украины в Великобритании.
Экс-главком ВСУ, действующий украинский посол в Великобритании Валерий Залужный сообщил о возвращении в Украину. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.
В понедельник, 1 декабря, Залужный выложил фото со своей женой Еленой. «Дома лучше всего», — написал он в публикации.
На заднем плане фотографии виден кофейный аппарат с надписями на украинском языке, Залужные одеты в зимнюю одежду.