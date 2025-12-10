В Лиозно чиновница призвала задавать ей вопросы, но отключила комментарии
- 10.12.2025, 1:02
Лукашистка попала в курьезную ситуацию.
Заместительница председателя Лиозненского райисполкома Марина Фалибога-Петухова попала в неловкую ситуацию, когда обратилась к жителям через TikTok, заметила BGMedia.
В конце ноября чиновница записала видео, в котором приглашала земляков задавать ей любые вопросы — мол, она открыта к диалогу и хочет услышать людей.
@m_masha8 ♬ оригинальный звук - Марина Фалибога 🇧🇾
Однако в результате произошел курьез: никто не смог ничего написать, потому что комментарии под видео были отключены. Некоторое время люди просто молчали и выглядело, будто никто совсем не заинтересован в общении. Только позже выяснилось, что комментарии были заблокированы самой чиновницей — то ли сознательно, то ли она просто забыла их включить.
Петухова работает заместителем председателя райисполкома с мая и отвечает за социальную сферу.