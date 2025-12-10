закрыть
10 декабря 2025, среда, 2:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц дал совет США

  • 10.12.2025, 2:12
Мерц дал совет США

Американцам нет необходимости стремиться спасти демократию в Европе.

Соединенным Штатам не стоит стремиться спасти демократию в Европе. Так канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал новую Стратегию нацбезопасности США, передает газета The Guardian.

«Американцам нет необходимости стремиться спасти демократию в Европе», — отметил он.

Однако, по его словам, документ подтверждает мнение о том, что ЕС необходимо «стать гораздо более независимым от США в плане политики безопасности».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович