Мерц дал совет США 10.12.2025, 2:12

Американцам нет необходимости стремиться спасти демократию в Европе.

Соединенным Штатам не стоит стремиться спасти демократию в Европе. Так канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал новую Стратегию нацбезопасности США, передает газета The Guardian.

«Американцам нет необходимости стремиться спасти демократию в Европе», — отметил он.

Однако, по его словам, документ подтверждает мнение о том, что ЕС необходимо «стать гораздо более независимым от США в плане политики безопасности».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com