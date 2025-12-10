Мерц дал совет США
- 10.12.2025, 2:12
Американцам нет необходимости стремиться спасти демократию в Европе.
Соединенным Штатам не стоит стремиться спасти демократию в Европе. Так канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал новую Стратегию нацбезопасности США, передает газета The Guardian.
«Американцам нет необходимости стремиться спасти демократию в Европе», — отметил он.
Однако, по его словам, документ подтверждает мнение о том, что ЕС необходимо «стать гораздо более независимым от США в плане политики безопасности».