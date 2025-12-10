закрыть
10 декабря 2025, среда
Reuters: В РФ остановился крупный нефтеперерабатывающий завод после атаки Украины

  • 10.12.2025, 8:30
Reuters: В РФ остановился крупный нефтеперерабатывающий завод после атаки Украины

Ремонтные работы могут продлиться около месяца.

Российский нефтеперерабатывающий завод в Сызрани остановил переработку нефти 5 декабря после повреждения в результате атаки украинских дронов, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что Украина и Россия продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры, поскольку мирные переговоры не продвигаются.

Украинские военные в пятницу заявили, что ночью нанесли дальнобойные удары по нефтеперерабатывающему заводу в российском городе Сызрань и порту Темрюк в Краснодарском крае.

По словам источников агентства, дроны попали в установку первичной переработки нефти CDU-6, которая является основным оборудованием завода, и уже становилась объектом дронов в августе, после чего нуждалась в двухнедельном ремонте. Текущие ремонтные работы могут продлиться около месяца.

По данным источников агентства в отрасли, в прошлом году переработка нефти на Сызранском заводе была значительно ниже проектной мощности и составляла около 90 тыс. баррелей в сутки, или 4,3 млн метрических тонн.

В прошлом году завод произвел 800 тыс. тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тыс. тонн мазута.

