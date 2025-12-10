Тайная сила ВСУ: как зарубежные добровольцы меняют ход войны в Украине
- 10.12.2025, 8:38
Они сражаются на наиболее напряженных участках фронта.
Иностранные добровольцы продолжают вносить заметный вклад в укрепление обороноспособности Украины, участвуя в боевых операциях совместно с украинскими войсками на наиболее напряженных участках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сухопутных войск Украины в сети Facebook.
Вклад и значимость иностранных добровольцев
Сухопутные войска высоко оценивают профессионализм, мотивацию и преданность Украины иностранных военнослужащих, заключающих контракты с Вооруженными Силами.
Их участие усиливает устойчивость обороны и помогает выполнять сложные боевые задачи.
Развитие и адаптация сил обороны
Украина продолжает совершенствовать подходы к формированию боевых подразделений, учитывая опыт последних лет.
Это включает пересмотр форматов службы, адаптацию структур и внедрение новых решений, направленных на повышение эффективности применения личного состава.
Интеграция опыта и специализации
Иностранные военнослужащие смогут проходить службу в соответствии с профессиональной подготовкой и опытом.
Их боевой опыт интегрируется в подразделения, где он наиболее полезен для выполнения оборонных задач, обеспечивая максимальную отдачу в совместной борьбе против агрессора.
Принятие решений и диалог
Все решения о применении иностранных военнослужащих принимаются в рамках всеобщей трансформации Сил обороны и с учетом потребностей фронта.
Сухопутные войска подчеркивают открытость к диалогу с военнослужащими и партнерами, ценя их вклад в укрепление безопасности страны.