«Дырку от бублика получите»: в ООН поставили на место Небензю 10.12.2025, 8:58

1,276

Постпред Украины ответил представителю РФ.

Россия добьется целей «специальной военной операции» в любом случае, будь то военным или дипломатическим путем, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он получил резкий ответ от постпреда Украины Андрея Мельникова.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на дипломатию в достижении своих целей в Украине, однако этому сценарию мешают «европейские ястребы».

— Думаю, сегодня ни у кого уже нет сомнений в том, что Россия добьется цели СВО в любом случае. Вопрос лишь в том, произойдет ли это военным или дипломатическим путем. Вновь подтверждаем, что мы предпочитаем второй, однако из-за подрывных действий европейских ястребов по-прежнему не видим для этого серьезных предпосылок, — заявил он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

В ответ постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник (пообещал https://t.me/RBC_ua_news/173917) россиянам «дырку от бублика».

— Наша территория и наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на Черкизовском рынке. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, Россия хочет, чтобы мы сложили оружие, и мой ответ ей таков: «Дырку от бублика вы получите, а не Украину», — сказал он на английском и русском языках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com