Президент Финляндии сделал заявление о прекращении войны в Украине 10.12.2025, 9:17

3,650

Александр Стубб

Переговоры включают три отдельных документа.

Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Об этом во время выступления в Хельсинки 9 декабря заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Мы достаточно близки к соглашению», - цитирует Стубба Bloomberg.

По его словам, мирные переговоры включают три отдельных документа:

Первый документ является рамочным. Это план из 20 пунктов, который обсуждался между европейскими лидерами.

Второй документ касается гарантий безопасности Украины и обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими представителями и европейскими структурами безопасности.

Третий документ сосредоточен на восстановлении Украины после войны.

По словам Стубба, предыдущая версия рамочного соглашения состояла из 28 пунктов. Часть предложений, касающаяся европейской безопасности, была «абсолютно неприемлемой» для Финляндии. Сейчас переговоры перешли на стадию, когда условия соглашения выглядят более приемлемыми.

