Лукашенко в страхе молчит

Лукашенко в страхе молчит5
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 10.12.2025, 9:28
Из-за российских дронов в «мирном» белорусском небе.
Лукашенковские чиновники и пропагандисты всех мастей любят словосочетание «мирное небо». Особенно часто оно звучит в этом году — в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, которую в Беларуси отмечают подчеркнуто по-советски.
О мирном небе рассказывали на школьных линейках к 9 мая. На собраниях работников бюджетных организаций. И во время бесчисленных «патриотических» пробегов.
«Я обращаюсь к молодежи! Вы растете в мирное время, но мир — это ценность, которую нужно беречь. Великая Победа — не просто дата в календаре, это напоминание о том, какой ценой достается свобода, как важно быть ответственным за свое будущее, свою страну, свой народ», — Сергей Куницкий, председатель Пинского городского «совета депутатов», май 2025-го
Призывы сохранить «мирное небо», доставшееся нам от победителей в той страшной войне, звучали даже тогда, когда российские дроны начали падать на Гомельщине, залетая к нам десятками за ночь.
А власти в таких случаях предпочитают молчать и затыкать силой рты тем, кто пытается хоть как-то вынести на публику тревожащую многих информацию, как это было после падения дрона в Калинковичах осенью прошлого года.
Редкое исключение — милицейский генерал Николай Карпенков, время от времени выходящий в эфир с рассказами о «божественном везении», спасающем белорусов от непрошенных гостей из России.
«Я уверен, вместе мы сохраним для наших детей это мирное небо, под которым наш народ спокойно живет, работает и строит свое будущее», — Александр Крагель, зампредседателя Березовского райисполкома, август 2025-го
И вот сейчас пришла новость о 42 дронах, упавших за год на территории Брестчины. Удивляет ли она? Нет, с чего бы — учитывая плотность воздушных атак со стороны России, не гнушающейся использовать «мирное небо» Беларуси в военных целях.
«Организаторы Республиканских студенческих дней считают необходимым познакомить студенческую молодежь с цитаделью [Брестской крепостью]. Сами участники отмечают, что это правильное решение, потому что в этом месте царят особый дух, особая атмосфера, которая позволяет еще больше осознать, какую огромную цену заплатили наши деды и прадеды за сегодняшнее мирное небо», — брестская газета «Заря», сентябрь 2025-го
Как не удивляет и цинизм тех, кто не только втянул всех нас в чужую войну со всеми вытекающими отсюда последствиями, но даже не пытается подготовить людей к возможным рискам и угрозам.
И это тот случай, когда не так и важно, в чем причина громкого молчания властей — страх расшатать миф о пресловутой стабильности и «мирном небе» или следование советским традициям с их режимом тишины в кризисных ситуациях.
Важно то, что главной опасностью для нас являются даже не сами дроны, а те, кто допустил их появление в нашем небе, поставив под угрозу жизни белорусов.
