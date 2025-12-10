закрыть
«Мужчины, вы же 100% проезжали мимо меня и сидели в машине одни»

18
  • 10.12.2025, 9:38
  • 6,072
«Мужчины, вы же 100% проезжали мимо меня и сидели в машине одни»

Белоруска оказалась на трассе посреди ночи и не смогла словить попутку.

Жительница Гродно Евгения поделилась болью: она оказалась посреди ночи на трассе из-за сломанной машины. И долго не могла словить попутку. Как рассказала женщина в TikTok, остановились лишь один раз. Вот чем закончилась история.

— Никому такого, конечно, не пожелаю: остаться хрен знает где ночью на дороге, — говорит Евгения. И объясняет, что ехала с родителями на машине, но в какой-то момент авто стало глохнуть. О том, что было дальше, женщина рассказывает довольно путано. По ее словам, родители все же смогли поехать домой, но почему-то высадили дочь на остановке.

— Я уже наплакалась, — рассказывает белоруска. — Но никто не останавливается. Только какая-то грузовая, спасибо большое. Довезли хотя бы до Лиды, до заправки. Мужчины, вы же 100% проезжали мимо меня и сидели в машине одни. Вы чего боялись, что я вас съем, б**ть, покусаю? У меня просто слов нет. Никому не пожелаю так остаться на дороге. Что, нужно проезжать мимо человека? Я всегда останавливалась.

Уже позже Евгения уточнила в комментариях, что отец поехал домой «на свой страх и риск». А ей срочно нужно было в посольство в Минске — поэтому и решила ловить попутку. В другом комментарии женщина рассказала, как закончилась история: на заправке в Лиде нашелся водитель, который как раз ехал в столицу и согласился подвезти.

@evgeniya_atp #хочуврекомендации #водители #гродно ♬ оригинальный звук - Евгения

За несколько дней видео гродненки посмотрели почти 70 тысяч раз и оставили больше 200 комментариев. Люди обсуждают, почему никто не мог подвезти ее, и рассказывают, как сами поступают в такой ситуации:

«Сейчас такое время, что остановиться и подобрать попутчика, особенно девушку, может стать себе дороже».

«Просто думали, что плечевая! (женщина, занимающаяся проституцией. — Прим. ред.)»

«Смешно. Такси есть в каждом городе, а по трассе через каждые 30−40 км тоже. Просто решила не тратиться, а заехать на халяву».

«На примере друга отучили. Взял попутчика на выезде из Гродно, подвез до Лиды, высадил. Через километр — ГАИ и транспортники. Оказалась подстава: на заднем сиденье лежали деньги, хотели приписать незаконный извоз пассажиров. Спас регистратор, показавший, что никакой договоренности об оплате не было. Да и вспомните, как душили сервис по подбору попутчиков, — якобы это незаконно, брать с них деньги на бензин».

«Я пересмотрел много фильмов ужасов и не рискую подбирать».

«Никто не хочет проблем, поэтому и не остановились…»

«Подвожу, но только если где-то в деревне тормозят. Среди трассы в лесу всякое может быть. Одного подобрали, так чуть не зарезал. А все удивляются, почему никто не останавливается».

«Я всегда останавливаюсь, если вижу, что голосуют. Я добрый».

