Польша и Украина готовят грандиозную сделку по истребителям
- 10.12.2025, 9:52
Авиапарк ВСУ может пополниться новыми боевыми самолетами.
Польша ведет переговоры с Украиной о возможной передаче истребителей «МиГ-29», которые уже выработали свой ресурс и больше не подлежат модернизации.
Об этом говорится в официальном заявлении Генштаба польских Вооруженных сил.
Окончательное решение пока не принято, но оно близко. Такой шаг со стороны польских партнеров Украины значительно усилит не только украинские оборонительные возможности, но и восточный фланг НАТО в целом.
Если самолеты все же передадут, Польша заменит их западными истребителями F-16 и FA-50, которые уже поступают на вооружение страны. Это позволит Варшаве обновить собственный парк боевой авиации, а Украине – усилить свои возможности в воздухе, таким образом сделка выгодна для обеих сторон.
Параллельно Польша и Украина обсуждают передачу Варшаве отдельных дроновых и ракетных технологий, добавляют в польском Генштабе. Эти проекты также могут укрепить совместное развитие оборонных возможностей двух стран, а также послужат своего рода компенсацией за передачу столь необходимых Киеву истребителей.