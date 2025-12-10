закрыть
10 декабря 2025
Чубаров отреагировал на слова Трампа о Крыме, который «с четырех сторон омывается океаном»

  • 10.12.2025, 9:59
  • 2,658
Председатель Меджлиса напомнил о нормах международного права.

Каждый мировой политик не должен в совершенстве знать географию или же историю Крыма и его коренного народа, написал глава Меджлиса Рефат Чубаров в своем Telegram-канале в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Крым «омывается четырьмя океанами».

«Я не настаиваю на том, чтобы каждый мировой политик в совершенстве знал географию или историю Крыма и его коренного крымскотатарского народа», - отметил Чубаров.

В то же время он считает, что имеет полное право ожидать от них элементарного понимания основ международного права. Также председатель Меджлиса напомнил о том, что надо неукоснительно придерживаться фундаментальных принципов Устава ООН, на которых основываются международные отношения.

«Речь идет о суверенном равенстве государств, недопустимости угрозы или применения силы, невмешательстве во внутренние дела, обязанности государств сотрудничать между собой, праве народов на самоопределение, а также добросовестном выполнении международных обязательств», - добавил он.

Председатель Меджлиса подчеркнул, что все эти принципы направлены на сохранение мира и безопасности, развитие взаимного уважения и соблюдение прав человека.

Поэтому он считает, что на основе этих принципов судьбу Крыма имеют право определять только два субъекта - Украинское государство и коренной крымскотатарский народ.

«Попытки других диктовать Украине и крымскотатарскому народу, каким должно быть будущее Крыма, просто не уместны», - заявил Чубаров.

