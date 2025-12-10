США поставили ультиматум Турции по возвращению к программе F-35 2 10.12.2025, 10:13

1,558

Между Вашингтоном и Анкарой продолжаются переговоры.

США требуют от Турции отказаться от российских систем ПВО С-400, если Анкара хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, сообщает Bloomberg.

По его словам, между Вашингтоном и Анкарой продолжаются переговоры по российским комплексам, которые Турция приобрела почти десять лет назад. В то же время Турция выражает «желание снова присоединиться» к программе F-35, из которой ее исключили после закупки С-400.

Баррак подчеркнул, что позиция США и союзников по НАТО остается неизменной - Анкара не может эксплуатировать или владеть С-400, если хочет вернуться к программе F-35.

«Как указано в законодательстве США, Турция больше не должна эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться к программе F-35», - подчеркнул посол.

Он отметил, что личные контакты президента США Дональда Трампа и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана позволили провести «самые плодотворные за десятилетия» переговоры на эту тему.

«Мы надеемся, что эти переговоры приведут к прорыву в ближайшие месяцы, который будет отвечать требованиям безопасности как США, так и Турции», - сказал посол.

Ранее он заявлял, что Турция «приближается к избавлению от С-400», и вопрос теоретически может быть решен в течение 4-6 месяцев.

В Турции же рассчитывают, что США могут отменить санкции против ее оборонной промышленности без требования отказаться от российских ракет.

Напомним, что Анкара приобрела комплексы С-400 после попытки переворота 2016 года, когда путчисты использовали американские истребители F-16 для ударов по парламенту и окрестностям дворца президента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com