В Беларуси подорожает проезд по платным дорогам 10.12.2025, 10:26

Цены должны измениться с 11 декабря.

В Беларуси повышаются тарифы на проезд по платным дорогам. Соответствующее постановление Минтранса опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Цены на проезд должны измениться с 11 декабря. Тариф на проезд машин с допустимой общей массой более 3,5 т составит:

при наличии двух осей — 11,7 евроцента за км (+0,3 евроцента за км);

при наличии трех осей — 14,6 евроцента за км (+0,4 евроцента за км);

при наличии четырех и более осей — 17,6 евроцента за км (+0,5 евроцента за км).

Тарифы на проезд за период пользования автодорогами составят:

на 15 дней — 20 евро;

на 30 дней — 32 евро (+1 евро);

на 1 год — 110 евро (+3 евро).

Размер платы за проезд по разовому тарифу составит:

для транспортных средств с допустимой массой до 3,5 т — 14 евро в отношении фактов неоплаты;

для транспортных средств с допустимой массой более 3,5 т — 18 евро (+0,5 евро) в отношении фактов неполной оплаты и 37 евро (+1 евро) — в отношении фактов неоплаты.

Напомним, в Беларуси с 2013 года работает национальная электронная система взимания платы за проезд по некоторым дорогам. Она охватывает почти 1800 км автомагистралей: M1/E30 Брест — граница РФ, М2 Минск — Национальный аэропорт Минск, а также участки М3 Минск — Витебск, М4 Минск — Могилев, М5/Е271 Минск — Гомель и М6/Е28 Минск — Гродно — граница Польши, M7/E28 Минск — Ошмяны — граница Литвы, P1 Минск — Дзержинск, Р21 Витебск — граница РФ, Р23 Минск — Микашевичи, Р28 Минск — Молодечно — Нарочь, Р99 Барановичи — Гродно, подъезд к границе Польши.

При этом легковые автомобили, зарегистрированные в странах ЕАЭС, освобождены от платы за проезд по дорогам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com