В Судане разбился российский транспортный самолет ИЛ-76 1 10.12.2025, 10:33

1,488

СМИ раскрыли причины крушения.

В Судане во время выполнения гуманитарного рейса разбился военный транспортный самолет Ил-76, что привело к гибели нескольких членов экипажа. Причины инцидента устанавливаются, а спасатели продолжают поисковые работы на месте трагедии.

Как сообщает Al Bawaba, авария произошла во вторник недалеко от Порт-Судана, когда самолет направлялся в регион Адаравиб для доставки продовольствия. По предварительным сведениям, предоставленным военными источниками Al Jazeera, машина потеряла управляемость из-за предполагаемой технической неисправности. Какие-либо доказательства поражения со стороны противника отсутствуют.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как транспортник советского производства резко снижается, после чего охватывается пламенем и взрывается при падении. Обломки самолета разбросаны на значительной площади, а авиационное командование страны пока воздерживается от официальных заявлений. Окончательное количество жертв остается неизвестным, поскольку спасательные подразделения продолжают осмотр территории.

Что известно о самолете ИЛ-76

Ил-76 является одним из основных самолетов для перевозки тяжелых грузов в суданских ВВС, однако в последние годы эта модель все чаще выходит из строя. Причиной называют как интенсивную эксплуатацию в условиях вооруженного конфликта, так и дефицит запасных частей. Трагедия стала очередной потерей для суданской авиации, при этом представители Сил быстрой поддержки (RSF) на этот раз не заявили о своей причастности к инциденту.

