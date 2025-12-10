В БелЖД произошли странные перестановки среди управленцев 2 10.12.2025, 10:49

4,038

С этим может быть связано КГБ.

В начале декабря сменился начальник общетехнической службы Белорусской железной дороги — им стал Андрей Кашко. Предыдущий руководитель был выходцем из МВД, а нынешний может быть связан с КГБ, считают в «Сообществе железнодорожников Беларуси».

На протяжении длительного времени бессменным начальником общетехнической службы БелЖД был Игорь Андросов. Причем ему не мешало даже наличие судимости за хищение — приговор вынесли еще в 1999 году. Он вышел на пенсию в 2024 году.

Начальник общетехнической службы Беларусской железной дороги Андрей Кашко. Фото- БЖД

На смену Андросову был назначен выходец из Департамента обеспечения оперативно-разыскной деятельности МВД Андрей Лященко, который не имел абсолютно никакого отношения к железной дороге.

Экс-силовик недолго пробыл на этой должности, и уже под конец 2025 года его сменил представитель номенклатуры управления БелЖД. С 2 декабря 2025 года общетехнической службой руководит Андрей Кашко, работающий в сфере железной дороги с 1997 года.

Подобная смена руководителей стала для многих неожиданностью, что вполне понятно, поскольку Кашко не является самым очевидным кандидатом на эту должность, отмечают в объединении. Там подчеркивают, что он активно принимал участие в репрессивных действиях после августа 2020 года, увольняя и принуждая к увольнению работников БелЖД по политическим мотивам.

В сообществе полагают, что Кашко — «не кто иной, как завербованный сотрудник КГБ».

Среди основных функций общетехнической службы есть обеспечение организации воинских перевозок и оперативного взаимодействия БелЖД с силовыми структурами — Министерством обороны, КГБ, МВД и другими ведомствами (включая структуры РФ).

«Смеем предположить, что назначение Кашко на должность начальника общетехнической службы, по мнению руководства БелЖД, призвано обеспечить максимальный уровень секретности при взаимодействии БелЖД и вооруженных сил РБ и РФ при организации воинских перевозок. По мнению тех же руководителей, до настоящего времени этот уровень не был обеспечен из-за постоянной утечки информации в данной сфере перевозок.

Возможно, сделана ставка на, вероятно, имеющийся у Кашко «ищейский нюх» при выявлении и определении нелояльности сотрудников, либо просто возлагаются надежды на его беспринципность и способность «шагать по трупам» в ходе реализации поставленных перед ним задач», — предполагают в «Сообществе железнодорожников».

Там добавили, что Кашко находится под непосредственным кураторством «кагэбэшника» Игоря Козловского — этот замначальника БелЖД ранее «работал на различных государственных должностях в сфере обеспечения национальной безопасности».

