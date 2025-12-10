Путин не понимает, чего он хочет 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

10.12.2025, 10:53

Кривое зазеркалье «мирных планов».

Близость завершения войны в Украине– та, точка вокруг которой вращаются процессы высокой мировой политики. Администрация президента США движется к празднованию Рождества и по слухам подвязывает заключения мирной сделки именно к данной дате. Откровенно говоря сама идея проставления каких-то календарных дат может и выглядит привлекательной для обывательской среды, но далека от подлинной развязки. Разрешение войны в настоящее время упирается во множество непростых моментов.

Хотя мирные предложения Трампа сократились до 20 пунктов, они по прежнему содержат позиции которые несовместимы с суверенитетом украинского народа, поддержанием принципа нерушимости границ в послевоенной Европе и действенности международного права вообще.

Заморозить боевые действия еще не означает урегулировать конфликт. Еще не означает выкорчевывание корней проблемы, и дарование истинного спасения. К тому же страна-агрессор еще сама не хочет окончания кровавой вакханалии, обусловленной фетишизированным культом расширения. Путин ценой любых потерь стремится заполучить контроль над «историческими землями Донбасса». О какой истории он вещает – нет ясности и внятности. Исторически Донбасс – большую часть своей истории Дикое поле – транзитная зона для десятков народов, которые тут не укоренялись.

Любой грамотный историк подтвердит: Путин не понимает чего он хочет. По состоянию на декабрь 2025 года путинцы уже удерживают контроль над историческим Донбассом, тогда как украинская сторона контролирует те части Донецкой области, которые не относятся к региону «Донбасс». Поэтому было бы важно донести Кремлю: ваши кровавые лапы уже взяли Донбасс под временный контроль и фронт проходит за его историческим контуром.

Указанный момент крайне важен, поскольку обнажает ущербность территориальных притязаний Путина, о которых он рассказал Трампу. Соответсвенно требовать от Киева вывести войска из всей Донецкой области означает идти на поводу у историко-географического извращенца. К тому же призыв к выводу ВСУ равносилен поощрению депортации украинцев с их исторических земель. Немыслимые меры для демократического мира.

В юридическом плане контроль РФ над всей Донецкой областью нарушает территориальную целостность Украины, подобная форма приобретения земель является категорически криминальной, и не может быть признана. Попытка склонить Киев к такому шагу не только манипулятивна, с правовой стороны антиконституционна и создает бомбу замедленного действия. Сегодня Путин требует отдать исторические земли Донбасса, а завтра потребует, исходя из создаваемого прецедента отдать ему Северный Казахстан, а то и вовсе Аляску вернуть.

Получается, что президент Трамп саму Америку ставит под удар, продвигая безосновательные хотелки Москвы. Наиболее адекватным было бы перемирие по линии текущего прохождения фронта. Но максималистские ультиматумы россиян блокируют такую модель. Путин ведь хочет получить территории переговорно-преступным путем. Хочет реализовать в ХХI веке политику умиротворения агрессора, и отменить линии границ 1945 года.

Осознавая айсберг появляющихся проблем, лидеры Европы преследуют цель разработать встречный мирный план, который бы остановил российскую хищническую войну, укрепил существующую международную архитектуру и дал миру шанс выбраться из нарастающей хаотизации.

Украина должна обладать надежными гарантиями сохранения своей государственности, и только тогда появятся достойные веры признаки оздоровления международных отношений. Иначе мир будет заложником логики кривых зеркал: когда глобальные игроки наказывают не обидчика, а жертву агрессии.

