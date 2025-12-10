закрыть
У жителя Смолевичей нашли боевой пистолет ТТ образца 1933 года

11
  • 10.12.2025, 10:57
  • 2,962
У жителя Смолевичей нашли боевой пистолет ТТ образца 1933 года

Белорус хранил его в память о родственнике.

В Смолевичском районе оперативники обнаружили у местного жителя боевой пистолет времен Великой Отечественной войны, который мужчина более 20 лет хранил в память о родственнике, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции обследовали хозяйственную постройку на участке жителя Смолевичского района. В ходе осмотра они обнаружили предмет, внешне схожий с пистолетом. Находку изъяли и направили на экспертизу.

Судебные эксперты подтвердили: найденный предмет — это пистолет конструкции Токарева (ТТ) образца 1933 года, изготовленный заводским способом и относящийся к категории нарезного огнестрельного оружия. Они также установили, что пистолет находится в рабочем состоянии и пригоден для стрельбы.

Мужчина пояснил, что оружие досталось ему от дальнего родственника, который служил во времена Великой Отечественной войны. По его словам, «семейная реликвия» пролежала у него уже более двух десятилетий.

Сотрудники милиции проводят по данному факту проверку.

