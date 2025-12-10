«Белавиа» устроила однодневную распродажу

«Белавиа» устроила однодневную распродажу1
Действуют скидки 50% на все регулярные рейсы.
Авиакомпания «Белавиа» объявила 50%-ные скидки на все регулярные рейсы. Чтобы урвать билеты по привлекательным ценам, придётся поторопиться - промо-акция продлится всего один день.
Действовать тариф «Промо», урезающий наполовину минимальные опубликованные тарифы авиакомпании, будет в течение сегодняшнего дня, 10 декабря. Кроме того, количество билетов по промо-тарифам ограничено - ещё один повод поторопиться. В компании предупредили , что на таксы и сборы 50%-ная скидка не распространяется, и тем не менее, выгода очевидна.
Сэкономить можно на билетах по всем прямым регулярным направлениям, причём не только с вылетом из Минска, но и на прямые рейсы из Гомеля, Бреста и Могилева. Промо-тариф можно применять как на билеты туда и обратно, так и на билеты в одну сторону.
Главное условие - период путешествия по приобретённым промо-билетам ограничен по времени. Крайний срок - 28 марта 2026 года включительно. С подробными правилами применения промо-тарифов компании «Белавиа» можно ознакомиться по ссылке .
Поскольку купить промо-билеты в этот раз можно только на официальном сайте компании, желающим сэкономить покупателям стоит запастись терпением. Прошлый опыт показывает, что во время промо-акций системы могут давать сбой и оформление билетов может занять куда больше времени, чем обычно.