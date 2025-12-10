«Заявление Зеленского может иметь и положительный результат» 2 10.12.2025, 11:11

3,142

Григорий Месежников

Эксперт объяснил, почему жесткий ответ Киева способен ослабить давление на Украину.

Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не отдаст ни пяди своей земли, стало одним из самых жестких сигналов Киева за последние месяцы и поставило под сомнение реалистичность «плана Трампа».

Предложения Вашингтона оказались несостоятельными?

Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO, Братислава) Григорием Месежниковым:

— Я думаю, что да. Во-первых, это было ожидаемо, нельзя сказать, что это большой сюрприз. То, что Украина пыталась каким-то образом выправить ситуацию, — это было понятно. Все-таки Соединенные Штаты до настоящего времени оставались союзниками Украины как минимум в плоскости политической, дипломатической, вот уже меньше — в области предоставления оружия. Но тем не менее было ясно, что для Украины сама идея отказаться от своей собственной суверенной территории только потому, что агрессор этого требует, — она просто невозможна. Думаю, было ясно, что ничего подобного не могло произойти.

Зеленский понял, что с американской администрацией, наверное, невозможно договориться по этим основополагающим вопросам о существовании украинского государства. Может быть, если этот сигнал будет правильно услышан, то все-таки в американской позиции произойдут какие-то коррективы.

Но, честно говоря, я довольно скептически настроен по этому вопросу, потому что если проанализировать все те предложения, которые американская сторона, по крайней мере сам Дональд Трамп, а может быть, в более мягкой форме — Марко Рубио, —предлагал Украине, вело в одном направлении — к капитуляции Украины. А Зеленский просто не может на это пойти.

Понятное дело, что Украина сейчас в очень сложной ситуации, но ее позиция может привести к тому, что из Соединенных Штатов перестанут поступать такие предложения, ухудшающие позицию Киева и мотивирующие Путина к более жесткой политике. То есть для него такие предложения являются подтверждением того, что Соединенные Штаты, если не прямо присоединяются к России, то во всяком случае высказывают большое понимание российской позиции. Путин поэтому и сильнее обстреливает, и больше бомбит Украину.

— Насколько вероятно, что Дональд Трамп пересмотрит свои подходы и согласится с условиями Украины, оказав дополнительное давление на Владимира Путина?

— Я думаю, что на Путина он давить не будет, но исхожу из того, что мы знаем, что уже произошло. Он политик транзакций, он пытается найти такое решение или согласиться с таким решением, которое принесет ему какую-то выгоду, даже чисто личную.

Вот, например, сейчас, вы наверняка обратили внимание, прошла информация о том, что Соединенные Штаты посылают сигналы европейским странам, чтобы они отказались от идеи разморозки российских активов в пользу поддержки Украины. Соединенные Штаты, судя по этим сообщениям, относятся к такому шагу негативно. Думаю, судя по всему, это происходит из-за предварительной договоренности, что процентами от этих размороженных активов воспользуются как Россия, так и Соединенные Штаты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com