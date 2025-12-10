Гарун аль-Путин
Телеграм-канал «СерпомПо»
10.12.2025, 11:24
- 3,374
Вспоминается анекдот брежневских времен.
«Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами», — рассказал Путин членам своего карманного Совета по правам человека, заметив, что иногда ездит «по-тихому», без всяких кортежей.
Верим-верим. А еще, бывает, сам без охранников, заруливает на «Ладе-Калина» в какую-нибудь «Пятерочку» поближе к кремлевской квартире, чтобы загрузить холодильник любимым кефиром.
Хочется Путину быть добрым дедушкой, которым не детей пугают, а рассказывают добрые анекдоты, как про Леонида Ильича, который, как известно, любил «погонять»: «Не знаю, кто там пассажир, но водителем у него сам Брежнев!»
