закрыть
10 декабря 2025, среда, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гарун аль-Путин

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 10.12.2025, 11:24
  • 3,374
Гарун аль-Путин

Вспоминается анекдот брежневских времен.

«Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами», — рассказал Путин членам своего карманного Совета по правам человека, заметив, что иногда ездит «по-тихому», без всяких кортежей.

Верим-верим. А еще, бывает, сам без охранников, заруливает на «Ладе-Калина» в какую-нибудь «Пятерочку» поближе к кремлевской квартире, чтобы загрузить холодильник любимым кефиром.

Хочется Путину быть добрым дедушкой, которым не детей пугают, а рассказывают добрые анекдоты, как про Леонида Ильича, который, как известно, любил «погонять»: «Не знаю, кто там пассажир, но водителем у него сам Брежнев!»

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович