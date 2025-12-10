Резко потерял высоту и взорвался: новые подробности крушения российского Ил-76 в Судане 2 10.12.2025, 11:47

2,606

иллюстративное фото

Появились фото и видео.

В Судане произошел очередной трагический инцидент. Военный транспортный самолет Ил-76 разбился при попытке посадки, пишет OBOZ.UA .

Обломки загорелись почти сразу после падения, а все члены экипажа погибли. Об аварии уже сообщили местные и международные СМИ, обнародовав и видео с места происшествия.

Что известно об авиакатастрофе

Во вторник на востоке Судана, недалеко от города Порт-Судан, разбился военный транспортный самолет Ил-76. Воздушное судно потерпело крушение во время захода на посадку на авиабазе Осман Дигна.

По словам местных властей, причиной катастрофы стала техническая неисправность, которая привела к резкой потере высоты и последующему взрыву самолета.

Медиа, в частности Al Arabiya, сообщили, что на борту находились представители суданской армии. Среди погибших: Амир Бакри Мухаммад Аль-Хассан – пионер авиационной навигации и технический лейтенант Тарик Аль-Тум Абдулла Якуб.

Резко потерял высоту и взорвался: в Судане разбился военный транспортный самолет Ил-76, экипаж погиб. Фото и видео

Сколько всего военных было на борту, суданская армия не уточняет, а официальных данных об общем количестве жертв пока не обнародовали. Оба военных источника, подтвердивших гибель экипажа, предоставили информацию на условиях анонимности.

Ил-76 – тяжелый транспортный самолет советской разработки, который в Судане много лет использовали как ключевую машину для перевозки грузов и личного состава, в том числе и в районах активных боевых действий. Его часто применяли для логистики между разорванными фронтами.

Катастрофа произошла на фоне одного из самых масштабных гуманитарных кризисов в мире. С апреля 2023 года Судан остается в водовороте вооруженного противостояния между регулярной армией и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF). Борьба за власть унесла десятки тысяч жизней, а около 12 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Еще миллионы находятся в критической потребности гуманитарной помощи, ведь бои продолжаются в разных регионах страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com