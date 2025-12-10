Назван самый туманный город Беларуси 10.12.2025, 11:55

1,246

Он находится на возвышенности.

В Белгидромете рассказали, какой город Беларуси выделяется наибольшим числом туманных дней в году. Это - город, который в свое время выбрал для своей столицы князь Миндовг, Новогрудок.

Как отметила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова, ежегодно в Беларуси бывает в среднем от 30 до 70 туманных дней. Это количество растет от низин к возвышенностям. При этом самые популярные из них в нашей стране — Минская и Новогрудская. Здесь, по ее словам, может быть до 25 дней с туманами в месяц, обычно — в осенне-зимний период, пишет Office Life.

По словам представителя Белгидромета, в отдельные годы это число может отступать от климатической нормы, причем иногда — значительно. Но максимальное количество туманных дней фиксируется в Новогрудке, а рекордным был 1964 год, когда здесь было 140 дней с туманами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com