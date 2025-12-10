Назван самый туманный город Беларуси
- 10.12.2025, 11:55
- 1,246
Он находится на возвышенности.
В Белгидромете рассказали, какой город Беларуси выделяется наибольшим числом туманных дней в году. Это - город, который в свое время выбрал для своей столицы князь Миндовг, Новогрудок.
Как отметила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова, ежегодно в Беларуси бывает в среднем от 30 до 70 туманных дней. Это количество растет от низин к возвышенностям. При этом самые популярные из них в нашей стране — Минская и Новогрудская. Здесь, по ее словам, может быть до 25 дней с туманами в месяц, обычно — в осенне-зимний период, пишет Office Life.
По словам представителя Белгидромета, в отдельные годы это число может отступать от климатической нормы, причем иногда — значительно. Но максимальное количество туманных дней фиксируется в Новогрудке, а рекордным был 1964 год, когда здесь было 140 дней с туманами.