10 декабря 2025, среда, 12:23
«Сволочи! Уходите!» — пожилой житель Купянска выгнал оккупантов из подъезда

  • 10.12.2025, 11:57
  • 2,370
Мужчина открыто заявил российским военным, чтобы те убирались из города.

Пожилой мужчина ругает оккупанта, стоящего у подъезда многоэтажки: «Сволочи! Уходите и нех#й сюда приходить! За своей Россией смотрите».

На Купянском направлении местный житель откровенно высказал российским оккупантам свое отношение к их присутствию и к разрушениям, которые они принесли на украинскую землю.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», мужчина указал захватчикам дорогу и призвал их немедленно убираться с территории города.

В ответ на появление российских военных мужчина эмоционально заявил:

«Украинские солдаты из Житомирской области меня кормили шоколадом, паштетами и колбасой. А вы, сволочи, уходите! И нех#й сюда приходить, за своей Россией смотрите, чтобы она цвела!»

Его слова стали символом отношения местных жителей к оккупационным войскам, которые принесли на Харьковщину войну, разрушения и смерть.

