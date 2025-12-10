«Сволочи! Уходите!» — пожилой житель Купянска выгнал оккупантов из подъезда 3 10.12.2025, 11:57

2,370

Мужчина открыто заявил российским военным, чтобы те убирались из города.

Пожилой мужчина ругает оккупанта, стоящего у подъезда многоэтажки: «Сволочи! Уходите и нех#й сюда приходить! За своей Россией смотрите».

На Купянском направлении местный житель откровенно высказал российским оккупантам свое отношение к их присутствию и к разрушениям, которые они принесли на украинскую землю.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», мужчина указал захватчикам дорогу и призвал их немедленно убираться с территории города.

В ответ на появление российских военных мужчина эмоционально заявил:

«Украинские солдаты из Житомирской области меня кормили шоколадом, паштетами и колбасой. А вы, сволочи, уходите! И нех#й сюда приходить, за своей Россией смотрите, чтобы она цвела!»

Его слова стали символом отношения местных жителей к оккупационным войскам, которые принесли на Харьковщину войну, разрушения и смерть.

