Белорусские санатории подняли цены на новогодние банкеты
- 10.12.2025, 12:04
Средний чек вырос.
Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский озвучил среднюю сумму, в которую обойдется новогодний банкет в белорусских санаториях. По сравнению с прошлым годом, средний чек вырос почти на 13%.
По словам Болбатовского, праздничный банкет в новогоднюю ночь в этом году для отдыхающих в белорусских санаториях обойдется в среднем в 310 рублей . В прошлом году эта сумма была на 35 рублей меньше (почти на 13%) - 275 рублей. Впрочем, для самих отдыхающих новогодний банкет - это лишь дополнительная опция, а не обязательная трата, от которой нельзя отказаться. По словам Болбатовского, участие в банкете - «совершенно добровольное дело».
А вот новогодними корпоративами для частных компаний и предприятий, белорусские санатории, по словам чиновника, практически не занимаются, в том числе потому, что в этот период в санаториях достаточно высокая заполняемость. Оздоровительные организации, где медицинская составляющая минимальна, эту услугу оказывают гораздо чаще.
Согласно официальным данным центра, на данный момент свободных мест в большинстве белорусских санаториев (а их в стране 97 на 28 тыс. мест, плюс еще 42 оздоровительные организации на 9 тыс. мест) на новогодние и рождественские праздники практически не осталось. Единичные свободные места могут образоваться лишь в случае отказов от уже приобретенных путевок.
Что касается заполняемости санаториев на ближайшие месяцы, то на январь уже забронировано порядка 67% номеров, на февраль - около 50%.