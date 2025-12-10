закрыть
Сенатор США призвал Трампа сменить переговорщиков

1
  • 10.12.2025, 12:15
Сенатор США призвал Трампа сменить переговорщиков
Фото: Getty Images

Уиткофф и Кушнер — на стороне РФ.

Американский сенатор-демократ Ричард Блументаль считает, что президент США Дональд Трамп должен заменить своих переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в процессе урегулирования войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блументаля.

Блументаль выразил глубокую обеспокоенность тем, что Трамп подталкивает Украину к быстрому подписанию мирного соглашения без гарантий безопасности.

«Я глубоко обеспокоен тем, что он (Трамп, - ред.), кажется, оставляет Украину на произвол судьбы. Заставляет ее идти на территориальные уступки, которые являются несправедливыми и неразумными, и лишает ее военной помощи, необходимой для защиты от путинской резни», - заявил он.

Блументаль также выразил надежду, что Конгресс будет продвигать признание России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей и введения дополнительных экономических санкций.

Комментируя мирные переговоры, сенатор отметил, что они проводятся «полностью односторонне», с требованиями к Украине без реальных уступок со стороны России.

По его оценке, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые ведут переговоры от США, выглядят предвзятыми и, кажется, больше на стороне России, чем беспристрастными посредниками.

«Они, кажется, предвзяты в отношении Украины. Я думаю, что Трампу нужны новые посланники - Уиткофф и Кушнер, кажется, на стороне России вместо того чтобы быть беспристрастными или объективными переговорщиками. И весь «мирный план» нужно выбросить. Им нужно вернуться к начальному этапу», - заявил Блументаль.

