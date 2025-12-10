В Беларусь идет «арктический прорыв» 10.12.2025, 12:15

Синоптики предупреждают о резком похолодании.

Синоптики спрогнозировали Беларуси «очень быстрое» похолодание из-за «прорыва» холодного воздуха из Арктики. Территория нашей страны окажется на его периферии, но это не спасёт от резкого и довольно ощутимого похолодания.

По прогнозу авторов Telegram-канала о погоде @nadvorie, в Беларуси будет тепло до пятницы, 12 декабря. Но уже в ночь на субботу, 13 декабря, в наш регион «прорвется холод из Арктики». Основная холодная воздушная масса пройдет несколько восточнее Беларуси, и тем не менее как минимум на пару дней белорусов ожидает весьма контрастная температурная картина: на западе страны (то есть в Брестской и Гродненской областях) температура будет держаться в плюсовом диапазоне 0..+3°С, тогда как в крайних восточных районах столбики термометров могут опуститься до -6..-9°С.

«Отмечу, что похолодание будет происходить очень быстро. После обеда в пятницу, начиная с северных районов пойдёт дождь, который на востоке Беларуси сменится мокрым снегом; температура воздуха с +5..+8°С к вечеру опустится до 0°С, а к полуночи уже будет отрицательной», - обрисовали погодную картину к концу рабочей недели специалисты.

Резкое похолодание будет сопровождаться усилением северного ветра. Его порывы будут достигать 8–12 м/с, а в пик прохождения холодного фронта - до 12–16 м/с. Это будет способствовать в том числе образованию гололедицы на дорогах, что следует учесть автомобилистам, планирующим поездки в ближайшие выходные.

