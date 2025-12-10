закрыть
10 декабря 2025, среда, 12:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цена серебра обновила исторический максимум

  • 10.12.2025, 12:20
Цена серебра обновила исторический максимум

На рост повлияли мощные позитивные настроения и прогнозы.

Цена серебра достигла исторического максимума, превысив отметку в 60 долларов за унцию.

Об этом сообщает Вloomberg.

В среду, 10 декабря, цена белого металла выросла на 1,3% до рекордных 61,48 доллара за унцию.

Золото незначительно выросло до 4 209,62 доллара. Платина и палладий упали.

Как пишет издание, быстрый рост серебра в последние дни поддерживался спекулятивными ставками на то, что центральный банк США снизит ставку на четверть пункта в конце своего заседания 9-10 декабря. Более низкие затраты на займы обычно являются попутным ветром для нерентабельных драгоценных металлов.

«Серебро имеет большую розничную и спекулятивную базу. Как только у вас есть импульс роста, оно, как правило, приносит больше денег», - пояснил директор по стратегии сырьевых товаров Дэвид Уилсон.

В этом году серебро подорожало более чем вдвое и выросло быстрее, чем золото. Цены резко пошли вверх после исторического дефицита металла в октябре. Хотя этот кризис ослаб, поскольку больше металла поступает в лондонские хранилища, ставки по займам остаются повышенными, что свидетельствует о продолжающемся сжатии.

Другие рынки сейчас сталкиваются с ограничением предложения, а китайские запасы находятся на десятилетнем минимуме.

Рост также поддерживался притоком средств в биржевые фонды.

Аналитик отмечает, что после скачка цены почти на 20% за последние три недели рынок теоретически должен был бы перейти к коррекции.

В то же время он подчеркивает, что мощные позитивные настроения и прогнозы о возможном росте серебра до 100 долларов могут поддержать дальнейшее движение вверх.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович