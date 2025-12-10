Инфляция в Беларуси ускоряется 2 10.12.2025, 12:39

Лукашисты не в силах удержать рост цен на продовольствие.

Годовая инфляция в Беларуси в ноябре ускорилась до 7%, сообщает Белстат. Месяцем ранее она была на уровне 6,9%. При этом продуктовая годовая инфляция держится на уровне около 10%.

В ноябре Белстат зафиксировал инфляцию на уровне 0,4% к октябрю. В прошлом месяце на 0,8% увеличились цены на продовольственные товары. Непродовольственные позиции стали дороже на 0,02%, а платные услуги — на 0,1%.

Годовая инфляция на продукты в ноябре составила 9,9% к аналогичному месяцу 2024-го (месяцем ранее — 9,8%), на непродовольственные товары — 2,6% (было 2,5%), а на платные услуги — 7,7% (против 7,6%).

За 11 месяцев нынешнего года инфляция составила 6,5%. Больше всего подорожали за это время продукты — на 8,5%.

На 2025 год власти ранее прогнозировали инфляцию на уровне до 5%.

