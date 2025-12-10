Судно «теневого флота» РФ арестовано в Одесском порту
- 10.12.2025, 12:43
- 3,710
Стали известны результаты обыска.
В Одессе арестовано иностранное судно, входившее в «теневой флот» РФ и незаконно перевозившее украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Владелец судна находился под санкциями СНБО, а для обхода ограничительных мер регулярно менял название судна и формальных бенефициаров из третьих стран.
Судно теневого флота РФ задержано в Одесском порту
Сухогруз разоблачили в торговом порту Одессы, куда он прибыл под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.
«Накануне полномасштабной войны судно по меньшей мере семь раз причаливало к Севастополю для нелегального экспорта агропродукции в интересах РФ.
В конце января 2021 года сухогруз нелегально вывез с украинского полуострова почти 7 тыс. тонн зерна в Северную Африку», - говорится в сообщении.
Во время задержания на борту находились капитан и еще 16 членов экипажа - все граждане нескольких стран Ближнего Востока.
Обыск
Во время обыска на судне обнаружили планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины.
СБУ начала производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил);
чч. 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).
На судно наложен арест для дальнейшей передачи в АРМА.