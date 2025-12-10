Судно «теневого флота» РФ арестовано в Одесском порту 10.12.2025, 12:43

3,710

Стали известны результаты обыска.

В Одессе арестовано иностранное судно, входившее в «теневой флот» РФ и незаконно перевозившее украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Владелец судна находился под санкциями СНБО, а для обхода ограничительных мер регулярно менял название судна и формальных бенефициаров из третьих стран.

Судно теневого флота РФ задержано в Одесском порту

Сухогруз разоблачили в торговом порту Одессы, куда он прибыл под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.

«Накануне полномасштабной войны судно по меньшей мере семь раз причаливало к Севастополю для нелегального экспорта агропродукции в интересах РФ.

В конце января 2021 года сухогруз нелегально вывез с украинского полуострова почти 7 тыс. тонн зерна в Северную Африку», - говорится в сообщении.

Во время задержания на борту находились капитан и еще 16 членов экипажа - все граждане нескольких стран Ближнего Востока.

Обыск

Во время обыска на судне обнаружили планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины.

СБУ начала производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил);

чч. 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

На судно наложен арест для дальнейшей передачи в АРМА.

