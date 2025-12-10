Солодуха спел в провокационном рекламном ролике 8 10.12.2025, 13:08

2,758

Артист появился в рекламе Mark Formelle в компании моделей.

Александр Солодуха примерил образ рождественского кролика в провокационной рекламе от одной популярной белорусской компании Mark Formelle, производящей нижнее белье.

Солодуха исполняет кавер на популярную песню шотландской поп-группы Wet Wet Wet, которая получила широкую известность благодаря фильму «Реальная любовь».

66-летний певец не лишен самоиронии: это заметно по тексту песни.

«Давай нарежем салатик, включим телевизор семьей, споем про виноградик, поставь мне лайк и пиши коммент», – дерзко исполняет Солодуха.

