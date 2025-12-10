закрыть
10 декабря 2025, среда, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Солодуха спел в провокационном рекламном ролике

8
  • 10.12.2025, 13:08
  • 2,758
Солодуха спел в провокационном рекламном ролике

Артист появился в рекламе Mark Formelle в компании моделей.

Александр Солодуха примерил образ рождественского кролика в провокационной рекламе от одной популярной белорусской компании Mark Formelle, производящей нижнее белье.

Солодуха исполняет кавер на популярную песню шотландской поп-группы Wet Wet Wet, которая получила широкую известность благодаря фильму «Реальная любовь».

66-летний певец не лишен самоиронии: это заметно по тексту песни.

«Давай нарежем салатик, включим телевизор семьей, споем про виноградик, поставь мне лайк и пиши коммент», – дерзко исполняет Солодуха.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович