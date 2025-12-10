Лавров выдал планы Кремля 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.12.2025, 13:41

Сергей Лавров

Мантра повторяется.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 декабря 2025 года:

«Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 февраля 2022 года:

«Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так».

Судя по всему Лавров, рьяно уверявший весь январь и февраль 2022 года, что и мыслей нет нападать на Украину, или постоянно врет, или не в курсе, какие мысли в голове у Путина.

Но, очевидно, что заявления Лаврова только убеждают европейские страны, что надо вооружаться и ставить граждан под ружье. Результаты почти 4-летнего «ненападения» на Украину красноречивее министра.

