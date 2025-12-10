закрыть
10 декабря 2025, среда, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси готовят новые валютные ограничения

  • 10.12.2025, 13:44
В Беларуси готовят новые валютные ограничения

Режим снова ужесточает правила расчетов в иностранной валюте.

В Беларуси намерены ввести новшества по валютному регулированию и контролю. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в «парламент».

«Законопроектом, в частности, предусматривается проведение филиалами иностранных банков операций с валютными ценностями, относимых к банковским, в порядке, определенном для банков Беларуси», - сообщает «парламент».

Также документ предусматривает:

исключение возможности использования иностранной валюты в расчетах между филиалом иностранного банка и резидентами при проведении операций с валютными ценностями, не относимых к банковским;

запрет на проведение платежей и переводов в иностранной валюте физлицом — нерезидентом на счет юридического лица — резидента, открытый в филиале иностранного банка;

предоставление права нерезидентам открывать счета в белорусских рублях и (или) иностранной валюте в филиалах иностранных банков и проводить по ним операции в случаях;

проведение валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке через филиалы иностранных банков, получивших разрешения Нацбанка.

«Законопроект разработан в целях установления правового регулирования отношений, связанных с деятельностью филиалов иностранных банков на территории Республики Беларусь при проведении ими операций с валютными ценностями и валютно-обменных операций», - сообщается в телеграм-канале «парламента».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович