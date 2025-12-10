В Беларуси готовят новые валютные ограничения
- 10.12.2025, 13:44
Режим снова ужесточает правила расчетов в иностранной валюте.
В Беларуси намерены ввести новшества по валютному регулированию и контролю. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в «парламент».
«Законопроектом, в частности, предусматривается проведение филиалами иностранных банков операций с валютными ценностями, относимых к банковским, в порядке, определенном для банков Беларуси», - сообщает «парламент».
Также документ предусматривает:
исключение возможности использования иностранной валюты в расчетах между филиалом иностранного банка и резидентами при проведении операций с валютными ценностями, не относимых к банковским;
запрет на проведение платежей и переводов в иностранной валюте физлицом — нерезидентом на счет юридического лица — резидента, открытый в филиале иностранного банка;
предоставление права нерезидентам открывать счета в белорусских рублях и (или) иностранной валюте в филиалах иностранных банков и проводить по ним операции в случаях;
проведение валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке через филиалы иностранных банков, получивших разрешения Нацбанка.
«Законопроект разработан в целях установления правового регулирования отношений, связанных с деятельностью филиалов иностранных банков на территории Республики Беларусь при проведении ими операций с валютными ценностями и валютно-обменных операций», - сообщается в телеграм-канале «парламента».