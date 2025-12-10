закрыть
10 декабря 2025, среда, 14:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин не принял предложение Зеленского об энергетическом перемирии

  • 10.12.2025, 14:02
  • 2,576
Путин не принял предложение Зеленского об энергетическом перемирии

В Кремле ответили цинично.

В Кремле цинично ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности энергетического перемирия, если Москва пойдет на такую инициативу. Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя предложение Зеленского фактически отверг такую возможность.

«Мы работаем над миром, а не над перемирием», - цинично заявил Песков.

Он заявил, что якобы «абсолютным приоритетом» для России является «устойчивый, гарантированный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович