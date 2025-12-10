Путин не принял предложение Зеленского об энергетическом перемирии 10.12.2025, 14:02

В Кремле ответили цинично.

В Кремле цинично ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности энергетического перемирия, если Москва пойдет на такую инициативу. Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя предложение Зеленского фактически отверг такую возможность.

«Мы работаем над миром, а не над перемирием», - цинично заявил Песков.

Он заявил, что якобы «абсолютным приоритетом» для России является «устойчивый, гарантированный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов».

