В Беларуси продают сеть магазинов игрушек FUNtastik 1 10.12.2025, 14:05

Бизнес предлагают купить целиком или по частям.

Объявление о продаже белорусской сети магазинов детских игрушек FUNtastik появилось на площадке biz24.

Как уточнили Office Life у продавца, компании «Страна игрушек», купить можно как весь бизнес, так и отдельные объекты в регионах. Есть даже вариант покупки только оборудования какой-либо торговой точки. Представители продавца уточняют, что цена договорная и зависит от объема сделки. Представители сети уверяют, что объектами уже интересуются.

На сайте бренда сейчас представлены адреса 22 магазинов FUNtastik. Сеть под этим брендом, кроме Минска, присутствует в том числе в Могилеве, Гродно, Бресте, Витебске, Речице, Барановичах. Плюс предлагают два магазина под названием «Белорусская игрушка», где представлены только локальные бренды.

Сеть магазинов FUNtastik входит в группу компаний бизнесмена Владимира Василенка и семьи Черных.

Автор блога о белорусским бизнесе в зарубежье Вадим Сехович недавно сообщал, что Владимир Василенок и его партнеры уже избавились от офлайн-сети и в Литве.

В 2010-х торговые точки под брендом FUNtastik открыла во многих крупных торговых центрах балтийской страны их местная компания Sanifinas. Но сейчас в ее структуре только один магазин в литовской столице, а основная деятельность сосредоточена на оптовой торговле и торговле через онлайн-магазин.

Реорганизация благоприятно отразилось на показателях литовского бизнеса Василенка и Ко. Sanifinas в 2024 году увеличила продажи и впервые за пять последних лет закончила финансовый год с прибылью. сеть FUNtastik. Ранее ее владельцы закрыли магазины в Литве.

