Страны Персидского залива вытесняют российскую нефть с азиатского рынка 10.12.2025, 14:10

Это окно возможностей открыто на фоне санкций против России.

Сокращение импорта российской нефти в Азию создало уникальную возможность для стран Персидского залива. Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак оперативно предложили конкурентоспособные объемы, дополнительные партии и выгодные цены, что позволило индийским НПЗ заранее забронировать декабрьские квоты. Нефть из региона ценится за надежность поставок, прозрачность контрактов и минимальный риск санкций, что делает ее особенно привлекательной на фоне неопределенности с российской нефтью, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя Ирак столкнулся с временными перебоями на месторождении «Западная Курна-2», его власти оперативно восстановили производство, продемонстрировав способность минимизировать сбои. Если такие инциденты будут редкими, страны Персидского залива смогут усилить свое присутствие в азиатском экспорте, постепенно вытесняя российскую нефть с ключевых рынков.

Даже учитывая конкуренцию со стороны российской нефти через «теневой флот» и несанкционированных продавцов, надежные и прозрачные поставки из Персидского залива имеют явное преимущество для переработчиков и покупателей. Рост поставок из Саудовской Аравии и Кувейта может компенсировать сокращение российских поставок, а привлекательные цены укрепят долю региона на рынке.

Геополитическая стабильность и структурная прозрачность нефтяного сектора Персидского залива делают его идеальным источником замещения российской нефти. По мере увеличения доли региона на рынке, российская нефть будет сталкиваться с все более ограниченным спросом, что ставит Москву в сложное положение.

Временное окно возможностей Персидского залива уже открыто, и при грамотном управлении страны региона могут не только укрепить свои позиции, но и постепенно вытеснить российскую нефть с азиатского рынка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com