На западе Беларуси появился редкий черный волк

На западе Беларуси появился редкий черный волк3
- 10.12.2025, 14:17
Это первый случай в угодьях Лидского охотничьего хозяйства.
В Лидском охотхозяйстве был добыт редкий черный волк, сообщило Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР).
В угодьях Лидского охотничьего хозяйства черный волк зафиксирован впервые.
«Данный трофей является аномалией, не распространяющейся на целый вид. Это своего рода генетическое отклонение, которое называется меланизм», — сообщили в БООР.
Зверя удалось убить на приваде. То есть его перед этим привадили — прикормили в одном месте.
Добыли волка охотники Сергей Швакель и Дмитрий Крипец. Это не первый их волчьий трофей с начала года.
В Беларуси сезон охоты на волка длится круглый год. Эти хищники угрожают популяциям копытных — косуль, кабанов, лосей, оленей. За год один волк съедает несколько тонн мяса диких животных, и поэтому регулирование его численности является одной из главных задач охотничьих хозяйств.