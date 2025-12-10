ВВС: Лауреат Нобелевской премии мира внезапно исчезла 10.12.2025, 14:22

Мария Корина Мачадо Париска

Фото: AFP

Организаторы церемонии вручения награды не знают о ее местонахождении.

Во вторник Нобелевский институт отменил пресс-конференцию лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо и заявил, что «не имеет представления» о ее местонахождении. Мачадо — лидер оппозиции Венесуэлы. Она скрывается с момента выборов 2024 года, результаты которых, по словам самой Мачадо и ее сторонников, были сфальсифицированы, пишет ВВС.

Она была удостоена Нобелевской премии мира за усилия по установлению демократии в Венесуэле и должна была официально получить награду на церемонии в среду.

Мачадо регулярно публикует видеосообщения в социальных сетях, но делает это обычно на фоне нейтральной белой стены, текущее местонахождение лауреатки неизвестно.

Нобелевский институт ранее заявлял, что она лично примет участие в церемонии, однако во вторник в своем пресс-релизе он сообщил: «Мария Корина Мачадо сама заявила в интервью, насколько сложной будет поездка в Осло. Поэтому на данный момент мы не можем предоставить дополнительную информацию о том, когда и как она прибудет на церемонию вручения Нобелевской премии мира».

Семья Мачадо уже находится в Осло.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в ноябре заявил AFP: «Находясь за пределами Венесуэлы и будучи объектом многочисленных уголовных расследований, она считается скрывающейся от властей». Он добавил, что Мачадо обвиняется в «заговоре, разжигании ненависти и терроризме».

Ранее Мачадо сообщила своим сторонникам, что вернется в Венесуэлу после получения премии.

Если она примет участие в церемонии, это будет ее первое публичное появление с начала года: 9 января она участвовала в акции протеста в Каракасе против инаугурации президента Николаса Мадуро.

После выборов в Венесуэле в 2024 году оппозиция опубликовала результаты подсчета голосов, которые свидетельствовали о победе противников действующей власти, однако Николас Мадуро объявил себя победителем. Некоторые страны, в том числе США, признали избранным президентом кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Самой Мачадо было запрещено участвовать в выборах.

