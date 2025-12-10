Как ИИ меняет мир покупок 1 10.12.2025, 14:30

Чат-боты становятся универсальными персональными консультантами.

В преддверии Рождества и Нового Года все больше покупателей поручают выбор подарков искусственному интеллекту. Чат-боты становятся универсальными персональными консультантами: они учитывают запросы пользователей, составляют списки товаров и помогают сравнивать варианты. Около двух третей потребителей в развитых странах планируют использовать ИИ для покупок в этом сезоне, а среди молодежи 18–24 лет — до пяти шестых, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

В США второй по популярности задачей для языковых моделей стал именно шопинг-советник. К 2030 году, по прогнозам компаний, через ИИ-агентов будут совершаться покупки на сумму $3–5 трлн ежегодно.

Компании, разрабатывающие ИИ, рассчитывают радикально изменить процессы онлайн-торговли. OpenAI интегрировала торговые площадки Etsy и Shopify в ChatGPT, Google тестирует инструменты, которые могут самостоятельно проверять наличие товаров, отслеживать цены и совершать покупки.

Но не все ритейлеры рады такому посреднику. Amazon стремится удержать покупателя у себя и блокирует сбор данных сторонними ИИ. Компания даже подала в суд на Perplexity, обвиняя ее бота в «маскировке под человека» при сборе данных с сайта.

Walmart, напротив, решил сотрудничать — его товары вскоре можно будет покупать напрямую через ChatGPT. Это уже приносит прибыль: треть всех рекомендаций среди внешних источников обеспечивает ChatGPT.

Покупатели, по данным компании Accenture, чаще доверяют фирменным ассистентам — поскольку они лучше знают историю покупок и дают точные цены и сроки доставки.

Бренды же осваивают новую сферу — «оптимизацию под языковые модели». Чтобы ИИ рекомендовал их товары, компании активно создают свежий контент и адаптируют описания под язык запросов в чат-ботах.

Парадоксально, но рост ИИ может укрепить роль офлайн-ритейла: три четверти покупателей заявляют, что ценят человеческое общение при покупках, а многие товары — особенно одежду — по-прежнему хотят видеть и трогать.

