закрыть
10 декабря 2025, среда, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На биржевых торгах евро и доллар подорожали

  • 10.12.2025, 14:47
На биржевых торгах евро и доллар подорожали

Российский рубль сильно просел.

Американская и китайская валюты подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 10 декабря.

Курс доллара вырос до 2,9015 рубля (+0,43%; +0,0124), евро — до 3,3739 (+0,21%; +0,007), юаня — до 4,1056 за 10 (-0,54%; -0,0222).

Российский рубль подешевел до 3,7524 за 100 (-0,52%; -0,0196).

На прошлой рабочей неделе (1–5 декабря) котировка евро снизилась на 1,25% (с 3,3999 до 3,3575), доллара — на 1,11% (с 2,9089 до 2.8767), юаня — на 0,26% (с 4,1009 до 4,064 за 10); российского рубля — выросла на 1,82% (с 3,7168 до 3,7845 за 100).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович