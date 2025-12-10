На биржевых торгах евро и доллар подорожали
- 10.12.2025, 14:47
Российский рубль сильно просел.
Американская и китайская валюты подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 10 декабря.
Курс доллара вырос до 2,9015 рубля (+0,43%; +0,0124), евро — до 3,3739 (+0,21%; +0,007), юаня — до 4,1056 за 10 (-0,54%; -0,0222).
Российский рубль подешевел до 3,7524 за 100 (-0,52%; -0,0196).
На прошлой рабочей неделе (1–5 декабря) котировка евро снизилась на 1,25% (с 3,3999 до 3,3575), доллара — на 1,11% (с 2,9089 до 2.8767), юаня — на 0,26% (с 4,1009 до 4,064 за 10); российского рубля — выросла на 1,82% (с 3,7168 до 3,7845 за 100).