Сегодня – День защиты прав человека 10.12.2025, 14:44

77 лет назад ООН приняла Всеобщую декларацию, закрепившую основные права и свободы.

10 декабря международная общественность отмечает годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека.

Этот документ был принят Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, а официально Международный день прав человека отмечается с 1950 года. Всеобщая декларация прав человека стала общей нормой, к достижению которой должны стремиться народы всех стран, принимая во внимание, что документ этот по сути своей является крупным шагом вперед на пути человеческого прогресса.

Декларация провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы: равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие. В документе, в частности, заявлено, что все люди имеют равные права, вне зависимости от их личностных отличий и разницы в политических системах их стран.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com