закрыть
10 декабря 2025, среда, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сегодня – День защиты прав человека

  • 10.12.2025, 14:44
Сегодня – День защиты прав человека

77 лет назад ООН приняла Всеобщую декларацию, закрепившую основные права и свободы.

10 декабря международная общественность отмечает годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека.

Этот документ был принят Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, а официально Международный день прав человека отмечается с 1950 года. Всеобщая декларация прав человека стала общей нормой, к достижению которой должны стремиться народы всех стран, принимая во внимание, что документ этот по сути своей является крупным шагом вперед на пути человеческого прогресса.

Декларация провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы: равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие. В документе, в частности, заявлено, что все люди имеют равные права, вне зависимости от их личностных отличий и разницы в политических системах их стран.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович