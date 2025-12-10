Сегодня – День защиты прав человека
- 10.12.2025, 14:44
77 лет назад ООН приняла Всеобщую декларацию, закрепившую основные права и свободы.
10 декабря международная общественность отмечает годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека.
Этот документ был принят Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, а официально Международный день прав человека отмечается с 1950 года. Всеобщая декларация прав человека стала общей нормой, к достижению которой должны стремиться народы всех стран, принимая во внимание, что документ этот по сути своей является крупным шагом вперед на пути человеческого прогресса.
Декларация провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы: равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие. В документе, в частности, заявлено, что все люди имеют равные права, вне зависимости от их личностных отличий и разницы в политических системах их стран.