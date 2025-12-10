закрыть
Евросоюз готовит новые санкции против режима Лукашенко

  • 10.12.2025, 15:16
Евросоюз готовит новые санкции против режима Лукашенко

В ответ на гибридные атаки метеозондами.

Представители стран Европейского союза в Брюсселе достигли договоренности о расширении санкций против Беларуси в связи с гибридными атаками против Литвы.

Согласно сообщению журналиста RFE/RL Рикарда Йозвяка, санкции будут направлены на белорусскую сторону в связи с массовыми полетами контрабандных воздушных шаров на территорию Литвы.

Формальное утверждение нового санкционного пакета ожидается на следующей неделе на встрече министров иностранных дел ЕС.

