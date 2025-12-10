Евросоюз готовит новые санкции против режима Лукашенко 1 10.12.2025, 15:16

В ответ на гибридные атаки метеозондами.

Представители стран Европейского союза в Брюсселе достигли договоренности о расширении санкций против Беларуси в связи с гибридными атаками против Литвы.

Согласно сообщению журналиста RFE/RL Рикарда Йозвяка, санкции будут направлены на белорусскую сторону в связи с массовыми полетами контрабандных воздушных шаров на территорию Литвы.

Формальное утверждение нового санкционного пакета ожидается на следующей неделе на встрече министров иностранных дел ЕС.

🇪🇺 ambassadors just agreed to expand 🇧🇾 sanctions to target the balloon 🇱🇹 incursions. will be formalized by foreign ministers next week https://t.co/rzZvyB0ZXU — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com