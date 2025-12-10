Евросоюз готовит новые санкции против режима Лукашенко

Евросоюз готовит новые санкции против режима Лукашенко1
- 10.12.2025, 15:16
В ответ на гибридные атаки метеозондами.
Представители стран Европейского союза в Брюсселе достигли договоренности о расширении санкций против Беларуси в связи с гибридными атаками против Литвы.
Согласно сообщению журналиста RFE/RL Рикарда Йозвяка, санкции будут направлены на белорусскую сторону в связи с массовыми полетами контрабандных воздушных шаров на территорию Литвы.
Формальное утверждение нового санкционного пакета ожидается на следующей неделе на встрече министров иностранных дел ЕС.
🇪🇺 ambassadors just agreed to expand 🇧🇾 sanctions to target the balloon 🇱🇹 incursions. will be formalized by foreign ministers next week https://t.co/rzZvyB0ZXU— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2025