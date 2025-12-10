Россия перебрасывает агентов спецслужб и начинает производство БПЛА в Приднестровье 1 10.12.2025, 15:29

1,852

Украинская разведка раскрыла подробности.

Россия срочно активизирует работу в Приднестровском регионе Молдовы - так называемой ПМР, чтобы отвлечь ресурсы Украины на рост угрозы от российского анклава.

Как сообщили УНИАН источники в Главном управлении разведки, на территории так называемой ПМР усилены мобилизационные мероприятия - в военные формирования квазиобразования вызывают резервистов, а на складах расконсервируют вооружение.

По словам собеседника, активные меры, которые реализует Кремль, направлены на усиление российского присутствия в Приднестровье, которое Москва использует для дестабилизации ситуации в Молдове и создании точки напряжения на границе с украинскими южными областями. Таким образом риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины возрастает.

«Для реализации своих намерений Москва перебрасывает в Приднестровье агентов спецслужб, на которых лежит задача усилить кризисные явления, сеять хаос путем информационных операций, совершать провокации, проводить диверсионную работу. Приведенный ныне фокус внимания Кремля на Приднестровье знаменует начало гибридной операции России, связанной с проведением так называемых «выборов президента ПМР» в 2026 году», - отмечают источники.

Кроме того, отмечается, что операция России имеет целью, в частности, снова присадить Тирасполь на иглу бесплатного российского газа, поднять имидж пророссийских главарей, скрыто нарастить военный контингент России в Приднестровье, чтобы в нужный Кремлю момент все накопленные силы и ресурсы были готовы к военной эскалации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com