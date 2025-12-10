Самый маленький Fiat завоевывает рынок США

Самый маленький Fiat завоевывает рынок США1
Электрический Topolino должен стать новым городским хитом.
Fiat официально объявил о выходе на американский рынок своей самой компактной модели — электрического городского автомобиля Topolino, который уже стал привычным на улицах Европы, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Представляя автомобиль во время Art Week Miami, Fiat отметил, что Topolino, маленький, яркий и жизнерадостный городской автомобиль, появлялся в США уже несколько раз в прошлом году. «Мы рады сообщить, что Fiat Topolino официально будет представлен в США, подробности станут известны в следующем году», — заявил генеральный директор бренда Оливье Франсуа.
Это ультракомпактный электрический квадроцикл, рассчитанные на короткие поездки, низкую скорость и минимальные эксплуатационные расходы. В США аналогичная модель уже появлялась в 2021 году в каршеринговом сервисе Free2Move, но без бренда Fiat.
Fiat Topolino отличается от своих «собратьев» более мягким дизайном, что делает его привлекательным для городских жителей, которые воспринимают автомобиль скорее как аксессуар, чем как статусный символ.
В Европе стоимость Topolino составляет около 10 000 евро (примерно $11 600), но цена в США пока не объявлена. Интерес к маленьким электрокарам уже проявился: версия Citroën My Ami Buggy с открытыми дверями и «пляжным» стилем была распродана всего за несколько минут. Это свидетельствует о потенциальном спросе на компактные, недорогие и яркие электрические автомобили на американском рынке.
Fiat рассчитывает, что Topolino станет новым городским хитовым электромобилем и привлечет покупателей, ищущих стильное и экономичное решение для городской среды.