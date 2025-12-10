Самый маленький Fiat завоевывает рынок США 1 10.12.2025, 15:41

Фото: autoblog.com

Электрический Topolino должен стать новым городским хитом.

Fiat официально объявил о выходе на американский рынок своей самой компактной модели — электрического городского автомобиля Topolino, который уже стал привычным на улицах Европы, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Представляя автомобиль во время Art Week Miami, Fiat отметил, что Topolino, маленький, яркий и жизнерадостный городской автомобиль, появлялся в США уже несколько раз в прошлом году. «Мы рады сообщить, что Fiat Topolino официально будет представлен в США, подробности станут известны в следующем году», — заявил генеральный директор бренда Оливье Франсуа.

Фото: autoblog.com

Это ультракомпактный электрический квадроцикл, рассчитанные на короткие поездки, низкую скорость и минимальные эксплуатационные расходы. В США аналогичная модель уже появлялась в 2021 году в каршеринговом сервисе Free2Move, но без бренда Fiat.

Фото: autoblog.com

Fiat Topolino отличается от своих «собратьев» более мягким дизайном, что делает его привлекательным для городских жителей, которые воспринимают автомобиль скорее как аксессуар, чем как статусный символ.

В Европе стоимость Topolino составляет около 10 000 евро (примерно $11 600), но цена в США пока не объявлена. Интерес к маленьким электрокарам уже проявился: версия Citroën My Ami Buggy с открытыми дверями и «пляжным» стилем была распродана всего за несколько минут. Это свидетельствует о потенциальном спросе на компактные, недорогие и яркие электрические автомобили на американском рынке.

Фото: autoblog.com

Фото: autoblog.com

Фото: autoblog.com

Фото: autoblog.com

Фото: autoblog.com

Fiat рассчитывает, что Topolino станет новым городским хитовым электромобилем и привлечет покупателей, ищущих стильное и экономичное решение для городской среды.

