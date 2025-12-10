Крупнейший покупатель российской нефти в Индии отказался от новых закупок 10.12.2025, 15:53

Конгломерат прекращает закупки даже в рамках долгосрочного контракта с «Роснефтью».

Четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии начали сокращать закупки российской нефти и переориентировались на поставки из стран, не находящихся под санкциями. Этому пока не помогают сохраняющиеся большие скидки на нефть со стороны России, пишет Bloomberg со ссылкой на участников рынка. При этом с рынка фактически исчез крупнейший ранее покупатель российской нефти в Индии — Reliance Industries. Конгломерат прекращает закупки даже в рамках долгосрочного контракта с «Роснефтью» объемом около 500 тыс. баррелей в сутки. По словам источников, компания стремится минимизировать риск вторичных санкций со стороны США и Евросоюза. Согласно данным Kpler, Reliance должна получить последнюю партию российской нефти 17 декабря, после чего новых поставок не ожидается.

Если Reliance окончательно выйдет из числа покупателей, «Роснефти» придется искать новые рынки сбыта. «Другие переработчики смогут лишь частично компенсировать выпавшие объемы, но вряд ли полностью заменят те масштабы, которые обеспечивала Reliance на пике», — отмечает ведущий аналитик компании Kpler Сумит Ритолия. Мелкие переработчики, включая Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy, тоже полностью прекратили закупки российской нефти.

Государственные Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние дни приобрели около десяти партий нефти без санкционных ограничений, включая марку Urals. Hindustan Petroleum Corp. ищет альтернативные поставки нефти в январе. С учетом Nayara Energy, которая продолжает закупать российскую нефть, эти четыре компании в совокупности обеспечили более 60% индийского нефтяного импорта в 2025 году, свидетельствуют данные Kpler.

В 2026 году ожидается, что импорт российской нефти сократится из-за санкций против «Роснефти» и «Лукойла». По оценке Kpler, в ближайшее время импорт российской нефти в Индию стабилизируется в диапазоне 1–1,2 млн баррелей в сутки и будет идти на более низком уровне. Пик импорта пришелся на июнь 2025 года — тогда Индия закупала более 2 млн баррелей в сутки. В декабре объем поставок, по прогнозам, снизится до 1,3 млн баррелей в сутки, частично за счет партий, законтрактованных до вступления ограничений в силу. По оценкам индийских трейдеров, российская нефть сейчас продается по цене $40–45 за баррель.

